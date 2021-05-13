На Полтавщине в ДТП погибла съемочная группа канала 'НТН'. Фото

В четверг, 13 мая, в Полтавской области на трассе Решетиловка – Кобеляки – Царичанка – Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли работники украинского телеканала "НТН". Это произошло около 12:00 возле села Гаевое.

По данным ТСН, авария унесла жизни оператора Константина Худолея и журналиста Владимира Непийпиво. В пресс-службе ГУНП в Полтавской области сообщили, что их легковушка Toyota столкнулась с грузовым автомобилем Volvo.

Оба погибших были жителями Полтавы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Правоохранители решали вопрос о расследовании аварии по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области возле села Положаи брат с сестрой на автомобиле ВАЗ попали в смертельную аварию. Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль влетел в дерево, а 36-летний водитель погиб на месте.