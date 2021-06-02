На Полтавщине суд отпустил под домашний арест одного из подозреваемых в смертельном изнасиловании 16-летней

На Полтавщине суд отпустил под домашний арест одного из фигурантов дела о смертельном изнасиловании 16-летней девушки в селе Бреусовка больше месяца назад. Речь идет о 20-летнем жителе Кременчугского района, которому накануне сообщили о подозрении в совершении подстрекательства к этому преступлению и неоказании помощи потерпевшей.

Решение относительно парня приняла судья Комсомольского горсуда на заседании 1 июня. Хотя прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщил в Facebook депутат Полтавского областного совета Руслан Телятник.

"Судья – Куц Татьяна Александровна, глава Комсомольского городского суда Полтавской области – оказалась удивительно мягкой. Она отказала прокурору и выбрала подозреваемому меру пресечения "домашний арест". Такое решение суда, мягко говоря, удивляет", – подчеркнул он.

Ранее мужчина говорил, что расследование вызвало возмущение среди жителей Козельщинской общины. По его словам, несовершеннолетнюю, которую 30 апреля обнаружили на обочине дороги местные жители Бреусовки, звали Мария Бондаренко. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки наступила в результате отравления алкоголем. Именно такой вывод удивил жителей, ведь "ребенок был по-садистски изнасилован. Все тело несчастной – от стоп ног до головы – было покрыто травмами, что показали фотографии тела погибшей".

Сейчас же, добавил депутат, новое решение судьи по другому подозреваемого тоже возмущает. Потому что ему следствие предъявило подозрение по двум статьям УК Украины. Тогда как первый фигурант дела – несовершеннолетний Владислав С. – по решению суда находится под стражей с 07.05.2021 года, хотя ему, "в отличие от совершеннолетнего Станислава А., инкриминируют только одну статью".

"Судья почему-то не обратила внимание на то, что, находясь на свободе, подозреваемый (как старший из группы) может влиять и давить на других несовершеннолетних (его младшего брата и свою девушку, которые пока не находятся под следствием). Может влиять на их показания для искажения реальных событий. Также судья проигнорировала, что подозреваемый может уничтожить вещественные доказательства по делу, которые еще находятся в него и несовершеннолетних лиц из группы. И которые в будущем смогут разоблачить в преступной деятельности других участников событий", – предположил Телятник.

Он отметил, что уже знает, какая будет реакция общества на это "правосудие", при этом известно, что адвокат потерпевшей уже подает на апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL: