На Полтавщине прокурор с семьей разбились в ДТП

В городе Лохвица Полтавской области в понедельник, 2 ноября, в результате ДТП погиб прокурор из Сум вместе с женой и ребенком.

Как сообщил местный сумской ресурс 0542.ua, Lexus прокурора столкнулся с грузовиком DAF.

"В Лексусе из Киева в Сумы возвращался прокурор Сумской местной прокуратуры Вольченко Александр Владимирович вместе с женой и ребенком. В результате ДТП прокурор и члены семьи погибли на месте", – сообщили журналисты.

Причина и другие подробности аварии пока что неизвестны.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Черниговской области был задержан руководитель одной из местных прокуратур в рамках уголовного производства по факту ДТП, в котором погибли два человека.