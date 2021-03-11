На Полтавщине отец с сыновьями организовал банду, которая пытала и грабила людей. Фото и видео

В селе Федоровка Полтавской области задержали пятерых человек, которых подозревают в причастности к серии грабежей и пыток людей.

Как сообщается на сайте Нацполиции Полтавщины, всем им уже избрали меры пресечения. В то же время ТСН уточняет, что организовал группировку мужчина, в которую входили двое его сыновей и еще двое сообщников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Задержать фигурантов удалось после нападения на семью фермеров. Посреди ночи грабители в балаклавах ворвались в их дом, связали хозяев скотчем, надели на головы мешки и стали пытать с помощью электрошокеров и бит. В итоге фермеры отдали тем более 1,8 млн грн, которые собирали на квартиру дочери.

48-летний хозяин дома сейчас находится в больнице с переломом черепа, а его жена получила сотрясение мозга.

Установить грабителей удалось при помощи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали микроавтобус у дома пострадавших.

Правоохранители считают, что подозреваемые причастны к ряду других похожих преступлений в области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве участились случаи ограблений пунктов обмена валюты, магазинов и автомобилей.