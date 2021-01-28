На Полтавщине мужчину похоронили при жизни. Фото и видео

Жителя Полтавской области Константина Джеджерю признали мертвым при жизни и на кладбище похоронили под его именем другого человека.

О своей смерти 37-летний житель села Малый Тростянец узнал за два дня до дня рождения от полицейских, остановивших его за нарушение правил дорожного движения, пишет "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранитель объяснил, что больница в ноябре 2019 года выдала свидетельство о смерти от пневмонии. Как выяснилось, в могиле оказался родной брат Константина – Александр Сокол. Теперь на ней установили крест с настоящим именем покойного.

Мужчина рассказал, что во время госпитализации Александр назвал данные своего брата, а на следующее утро тот скончался.

Правоохранители уточнили изданию, что покойный не предоставил документы врачам, и те передали полиции данные, полученные от него устно.

По словам адвоката Дарьи Малинниковой, следователям нужно было хотя бы разыскать возможных родственников. При этом Сокол находился в розыске.

"То есть, информация о данном лице была у полиции. Если бы были проведены все следственные действия, то можно было бы найти номера телефонов родных, которые фигурировали в базе данных", – отметила она.

В свою очередь заместитель начальника следственного управления полиции Полтавской области Дмитрий Поздняков пояснил, что сведения об умершем лице вносились в ЕРДР на основании информации, указанной в медицинской карте, а до этого проводить какие-либо следственные действия правоохранители не имели права.

Сейчас решение следователя о закрытии уголовного производства прокуратура признала незаконным.

"Было проведено опознание по фотографиям трупа при участии родных покойного. Также следователь вынес постановление об уточнении анкетных данных. Его направили в учреждения здравоохранения. Кроме того, внесены изменения в Единый реестр досудебных расследований и информационно-аналитическую систему "Армор", а именно человека исключили из статуса умерших", – рассказал заместитель руководителя Полтавской местной прокуратуры Александр Рябовол.

При этом в Госреестре актов гражданского состояния Константин еще числится мертвым. Эту запись придется отменять через суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года в Лубнах Полтавской области медики сообщили родственникам прооперированного мужчины о том, что он умер. Однако уже на следующий день оказалось, что врачи перепутали пациентов с одинаковыми фамилиями и позвонили не той семье.