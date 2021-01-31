На Полтавщине из-подо льда вытащили тела двух женщин. Фото с места ЧП

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
8,0 т.
В селе Писаревка вытащили тела двух женщин

В субботу, 30 января, из-подо льда реки Тагамлык в Полтавской области вытащили тела двух женщин 42-х и 23-х лет.

Погибших достали около 14:30 в селе Писаревка Новосанжарского района, сообщается на сайте ГСЧС области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Водолазы на реке Тагамлык.

"Водолазно-спасательным отделением аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения из реки Тагамлык в селе Писаревка Новосанжарского района изъяты погибших гражданок 1979 и 1998 года рождения", – сказано в сообщении.

Село Писаревка расположено недалеко от Полтавы.
Тела женщин достали из реки Тагамлык.

Тела женщин доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Из-подо льда в реке Тагамлык достали тела двух женщин.

В ГСЧС напомнили гражданам об опасности тонкого льда и призвали не выходить на него.

Водолазы достали тела двух женщин.
Из-подо льда в реке Тагамлык достали тела двух женщин.

"Уважаемые граждане, специалисты Службы спасения напоминают:

  • выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;

  • запрещается выходить на лед, толщина и прочность которой вам неизвестны;

  • переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

  • запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзшых в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления;

  • не употребляйте спиртные напитки у водоемов;

  • следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда", – добавили в

    ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области в селе Бучак Каневского района на реке Днепр провалились под лед и утонули три человека, среди них один ребенок 2010 года рождения.

УкраинаГосЧС