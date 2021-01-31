На Полтавщине из-подо льда вытащили тела двух женщин. Фото с места ЧП
В субботу, 30 января, из-подо льда реки Тагамлык в Полтавской области вытащили тела двух женщин 42-х и 23-х лет.
Погибших достали около 14:30 в селе Писаревка Новосанжарского района, сообщается на сайте ГСЧС области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Водолазно-спасательным отделением аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения из реки Тагамлык в селе Писаревка Новосанжарского района изъяты погибших гражданок 1979 и 1998 года рождения", – сказано в сообщении.
Тела женщин доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
В ГСЧС напомнили гражданам об опасности тонкого льда и призвали не выходить на него.
"Уважаемые граждане, специалисты Службы спасения напоминают:
выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
запрещается выходить на лед, толщина и прочность которой вам неизвестны;
переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзшых в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления;
не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда", – добавили в
ГСЧС.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области в селе Бучак Каневского района на реке Днепр провалились под лед и утонули три человека, среди них один ребенок 2010 года рождения.