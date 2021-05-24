На Полтавщине через три месяца после гибели на пожаре попрощаются с воином ВСУ

В Кременчуге на Полтавщине проведут в последний путь воина Вооруженных сил Украины Николая Лебедя. Парень погиб в феврале 2021 года во время пожара в блиндаже в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщило "Суспільне Полтава". Журналисты напомнили, что Герою было всего 22 года. Чтобы установить его личность, экспертам пришлось проводить ДНК-экспертизу.

По словам представителя областного центра комплектования и соцподдержки Романа Истомина, когда именно похоронят Лебедя, пока точно не известно. Следовательно, дата прощания будет сообщена позже.

В рядах Вооруженных сил юный защитник служил по контракту с 2018 года. Он был из многодетной семьи. У погибшего остались родители и десять братьев и сестер.

Напомним, 7 мая в Кременчуге умер воин ВСУ Юрий Опрышко. Он получил пулевое ранение в голову в начале апреля в зоне проведения Операции Объединенных сил. Мужчина служил в рядах 53-й отдельной механизированной бригады.

Прощание с Героем прошло в селе Ялинцы Кременчугского района 10 мая. У него остались жена, 12-летний сын и 4-летняя дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 февраля возле донецкого аэропорта в блиндаже были обнаружены два тела украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского. Пожар случился ночью 20 февраля.