На Полтавщине 15-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: девушку нашли мертвой

В Полтавской области 15-летний подросток подозревается в изнасиловании 17-летней девушки, которая после алкогольного отравления умерла.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Полтавской области, тело девушки местные жители обнаружили 30 апреля на обочине дороги села Бреусовка, Козельщинской территориальной общины.

По версии следствия, потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки.

"Сейчас по уголовным производствах продолжается ряд экспертиз, а также проводятся необходимые следственные действия для установления истины по делу. Тщательно изучаются все обстоятельства преступления для определения роли каждого участника события и предоставления их действиям объективной юридической оценки", – сообщил начальник Кременчугского районного управления полиции Иван Жук.

В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинским экспертом указано, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

Расследование проходит по трем статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115) изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152) и неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это деяние повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 136).

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Токаревка Киевской области 23-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю жительницу города Сквира. Подозреваемого задержали.