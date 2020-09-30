На поломку Ан-26 наложился человеческий фактор: "черные ящики" расшифрованы

Причиной крушения военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности.

Об этом в Facebook 30 сентября сообщил вице-премьер-министр Украины, глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский.

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", – написал Уруский.

По его словам, военные эксперты и следователи ГБР провели ряд мероприятий, среди которых назначение судебно-медицинских экспертиз, выемка документов по организации и проведению полетов, допрос более 40 свидетелей катастрофы.

"На отдельной площадке на территории военной части А4104 уже происходит сбор фюзеляжа самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы", – отметил Уруский.

Также он сказал, что продолжается расшифровка бортовых самописцев.

"Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", – сообщил вице-премьер.

В то же время на заседании комитета ВР по нацбезопасности и обороне и разведке главный инспектор Министерства обороны Игорь Воронченко сообщил, что "черные ящики" Ан-26 уже расшифровали, но необходимо провести еще ряд экспертиз.

"Версий окончательных нет. Или это человеческий фактор, или технический фактор, или внешний. Расшифровали "ящики", но еще будут экспертизы", – заявил Воронченко.

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