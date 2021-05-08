На параде в Донецке Киев будут пугать новым оружием, – Гармаш

В оккупированном Донецке готовят "парад Победы", на котором планируют продемонстрировать новые образцы вооружений.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. "Замечено участие четырех плавающих транспортеров. Не знаю, с намеком на что – форсирование Днепра или штурм Мариуполя", – сказал он.

По мнению Гармаша, так "республика" пытается продемонстрировать Украине, что способна самостоятельно осуществлять агрессию.

"Но думаю, что на это они не способны, в том числе на расширение границ "республик" до границ Луганской и Донецкой областей. Это возможно только при активной российской помощи. А Россия, – я уверен, – на это сейчас не пойдет", – подчеркнул он.

Журналист назвал подобные действия элементом психологического давления Кремля на руководство Украины. Еще один элемент такого давления – слишком медленный отвод российских войск от границ Украины.

"Эскалация на фронте продолжается. И это продолжение той же акции по давлению на Украину и Соединенные Штаты, которое Россия оказывала еще совсем недавно присутствием своих войск на наших границах. После решительной международной реакции Москва отдала приказ об отводе войск. Но пока не состоится встреча Путина и Байдена, Россия будет отводить их очень медленно, чтоб использовать этот инструмент военного шантажа и военного давления и на нас, и на Байдена", – подытожил Гармаш.

Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном Луганске заметили 15 российских танков. Они проехали по улицам города.