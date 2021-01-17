На Одесщине женщина ударила ножом мужчину, который играл в снежки возле памятника военным
В Измаиле Одесской области 60-летняя женщина ударила ножом мужчину, который бросал снежки в сторону памятника военным.
Как сообщается на сайте областной полиции, пенсионерка и ее муж гуляли по городу и увидели 45-летнего незнакомца, который играл с ребенком в снежки возле памятника.
В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужа женщины, а та вонзила ему в спину нож.
У пострадавшего повреждена легочная плевра. Следователи сообщили пенсионерке о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений.
Продолжается досудебное следствие. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
В суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина заколол бывшую жену канцелярским ножом.