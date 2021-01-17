На Одесщине женщина ударила ножом мужчину, который играл в снежки возле памятника военным

В Измаиле Одесской области 60-летняя женщина ударила ножом мужчину, который бросал снежки в сторону памятника военным.

Как сообщается на сайте областной полиции, пенсионерка и ее муж гуляли по городу и увидели 45-летнего незнакомца, который играл с ребенком в снежки возле памятника.

В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужа женщины, а та вонзила ему в спину нож.

У пострадавшего повреждена легочная плевра. Следователи сообщили пенсионерке о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений.

Продолжается досудебное следствие. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

В суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина заколол бывшую жену канцелярским ножом.