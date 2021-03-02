На Одесщине женщина больше месяца морила дочь голодом: 3-летняя девочка начала есть побелку

В Белгород-Днестровском Одесской области женщина больше месяца морила голодом свою 3,5-летнюю дочь. Ребенок начал есть побелку со стен помещения, потому что другой пищи дома не было.

Мать-одиночка прятала истощенную девочку, чтобы никто не увидел. О том, что семья перестала появляться на людях, в полицию сообщили соседи, проинформировали в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Правоохранители и работники социальной службы пришли к женщине с проверкой и увидели, что голоданием она довела до истощения и себя, и ребенка. Гражданка объяснила, что не выходила на улицу за продуктами, потому что якобы боялась, что у нее там заберут дочь.

Мать и девочку госпитализировали, было принято решение в дальнейшем забрать ее из семьи. У ребенка диагностировали значительный дефицит массы тела и задержки в развитии.

Было установлено, что гражданка не заботилась о своем ребенке без уважительных причин. По результатам экспертиз женщине сообщили о подозрении по ч. 2. ст. 136 и ст. 126-1 УК Украины – неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии и домашнее насилие.

Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав, продолжаются следственные действия.

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