На Одесщине супруги-'педагоги' насиловали детей, которых приводили готовиться к школе. Фото и видео

В Одесской области супруги совершали сексуальное насилие над детьми, которых им приводили родители на дошкольную подготовку. Правоохранители вручили мужчине и женщине подозрение.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины. Собрана доказательная база о растлении двух детей 2015 и 2017 годов рождения (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте страницу до конца).

По данным следствия, 53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда. Родители приводили детей к ней домой и оставляли на индивидуальные занятия. Однако она вместе с 57-летним мужем склоняла тех к участию в сексуальных играх. Также все происходящее записывалось на мобильные телефоны.

Кроме того, женщина запугивала детей, используя психологическое давление, чтобы те ничего не рассказывали родителям.

Супругам объявлено о подозрении по части 4 и части 6 статьи 153 (сексуальное насилие) УК. Им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

В суд подано ходатайство об избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине трое несовершеннолетних детей подверглись растлению. Двум из них было по 11 лет, еще одной – 7. Случаи произошли в Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.