На Одесщине совершили покушение на известного криминального авторитета. Видео

Мирослав Семенюк Расследования 16:28, 3.10.2020 Обновлено: 17:19, 3.10.2020

В пятницу, 2 октября, в городе Рени Одесской области совершено покушение на 50-летнего криминального авторитета Виталия Вариводу по кличке "Кипяток".

Как сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Варивода входит в ОПГ Олега Попеску по кличке "Румын" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме прочего, он замешан в нескольких резонансных похищениях. Был осужден на конкретный срок, который сократили по "закону Савченко", и не так давно вышел на свободу.

По данным областного управления Нацполиции, сообщение о раненом мужчине поступило около 21 часов от врачей. Предварительно установлено, что огнестрельные ранения пострадавший получил на улице от неизвестного.

Авторитета ранили, когда он выходил из спортзала. Киллер, подъехавший на автомобиле BMW, стрелял из боевого пистолета. Варивода госпитализирован с огнестрельными ранениями ноги и грудной клетки.

Сейчас личность стрелка устанавливается, принимаются меры для его задержания.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.15 и ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве выстрелом в голову ранили бизнесмена Михаила Титова, который также известен в криминальном мире как "Мультик".

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