На Одесщине разоблачили схему по фальсификации выборов

Национальная полиция Украины вместе с Центральной избирательной комиссией прекратили факты незаконного вмешательства в работу Единого реестра избирателей. В частности, в некоторых отдельных территориальных общинах неожиданно начало увеличиваться количество желающих проголосовать на выборах 25 октября.

Рекордное увеличение таких "избирателей" было зафиксировано в курортном поселке на Одесщине. Теперь эти лица не имеют права голосовать в ОТГ и вообще не будут допущены к выборам, цитирует пресс-служба МВД замминистра внутренних дел Антона Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Затоке Одесской области за месяц появилось 25% таких избирателей. Относительно десятков таких фактов начаты уголовные производства, определенные лица хотели увеличить количество избирателей, чтобы повлиять на результат волеизъявления", – заявил чиновник.

По его словам, в первую очередь такое явление касалось небольших объединенных территориальных общин. К тому же, как правило, это ОПО вокруг Киева или на берегу моря в Одесской области, где "очень дорогая земля и постоянно идут ссоры из-за нее".

Заместитель главы МВД отметил, что факты незаконного вмешательства в Единый реестр избирателей прекращены и соответствующих "избирателей" не будет допущено к голосованию 25 октября.

"Следователи начали вызывать на допросы лиц, изъявивших желание голосовать в другом городе. Одни даже не знали, что их перерегистрировали, кто-то признавался, что его попросили так сделать", – пояснил Геращенко.

Он также напомнил, что сейчас в Украине работает чат-бот, где каждый может сообщить о нарушении избирательного законодательства. Больше всего правоохранители фиксируют такие факты в порядке ведения агитации, подкупа выборов, а также в целом нарушения порядка ведения реестров избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кременная Луганской области правоохранители разоблачили в подкупе избирателей и задержали кандидата в мэры. Им якобы оказался сепаратист Владимир Струк, который в 2014 году поддерживал боевиков "ЛНР".