На Одесщине расстреляли автомобиль, погиб пассажир

В Одесской области расстреляли автомобиль ВАЗ-2108, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Одесской области. Инцидент произошел около 8:30 утра на автомобильной дороге в районе села Ставрово Подольского (бывшего Окнянского) района.

По информации правоохранителей, к автомобилю ВАЗ подъехала Honda, из которой вышел мужчина и выстрелил из охотничьего ружья. После этого предполагаемый убийца скрылся.

От полученного ранения пассажир ВАЗа скончался до приезда скорой.

На месте преступления прибыла следственно-оперативная группа.

Для розыска и задержания злоумышленника в действие введена операция "Сирена".

По информации "Думской", подозреваемым в преступлении является Олег Маланюк 1986 года рождения. Он передвигался на автомобиле Honda серого цвета с польскими номерами.

О мотивах преступления ничего неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, поблизости от села Лунка Черновицкой области во время охоты 62-летний мужчина застрелил человека, который рубил елку в лесу. Охотник сам обратился в полицию и сообщил об убийстве по неосторожности.