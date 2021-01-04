На Одесщине рассказали, как экс-коп выкинул сбитого велосипедиста в овраг и прикинулся мертвым. Видео

Водитель Mercedes-Benz, который сбил велосипедиста в Одесской области, выбросил погибшего в кювет, а сам лег у авто и притворился, что потерял сознание. По словам свидетелей, он был пьян.

Подробности резонансного ДТП рассказали в сюжете ТСН. Происшествие случилось на глазах нескольких свидетелей.

Они утверждают, что водитель автомобиля едва держался на ногах, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Люди видели, что легковушка ехала позади велосипедиста и врезалась в него на полной скорости. После столкновения из нее выбежал водитель и пассажир и потащили тело сбитого человека в машину.

По словам сестры погибшего, женщина, которая стояла за забором рядом с местом трагедии, светила фонариком и кричала: "Что же вы делаете?"

Когда Mercedes снова поехал, люди бросились за ним. Проехав около километра, автомобиль врезался в ограждение моста. Пассажир быстро выскочил из салона и пустился наутек, его поймать свидетели не успели.

По их словам, сбитого велосипедиста водитель пытался выдать за своего пассажира, который якобы получил смертельные ранения в момент удара на мосту.

Виновнику ДТП 30 лет, он живет в той же Большой Михайловке, как и сбитый мужчина.

Люди говорят, что он бывший милиционер.

"Были свидетели, им сказали, что езжайте отсюда, вы, мол, ничего не видели, вы ничего не слышали. Если нам никто не поможет, его выпустят", – сказала мачеха погибшего Валентина Войтенко.

Правоохранители пока не сообщили, действительно ли водитель был пьян, с какой скоростью он двигался и кто находился вместе с ним в авто.

Родственники погибшего говорят, что избежать наказания виновнику трагедии будет помогать отец, который тоже был милиционером, а сейчас адвокат.

Мужчина же заявил, что выгораживать сына не будет – мол, если виноват, пусть ответит в суде по закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области водитель Mercedes-Benz сбил 33-летнего велосипедиста, который погиб на месте происшествия. Виновник аварии, которым якобы оказался пьяный сын бывшего сотрудника полиции, пытался скрыться с места ДТП с телом сбитого мужчины в багажнике.