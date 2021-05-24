На Одесщине произошло смертельное ДТП, один ребенок погиб, второй – в реанимации

В Березовке (Одесская область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 13-летний подросток. Еще один ребенок семи лет попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, причиной трагедии стало то, что на перекрестке улиц Танасчишина и Володарского столкнулись мопед под управлением 13-летнего парня и автомобиль Volkswagen Passat. В итоге от полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир – 7-летний парень был госпитализирован с тяжелыми травмами.

"32-летнего водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови – результат медосмотра показал, что он был трезв. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в сообщении.

В частности его квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, которые ими управляют.

Напомним, на Киевщине неподалеку от села Путровка также произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В 25 км от столицы на трассе в сторону Одессы столкнулись Mercedes C-Class и Chevrolet Lacetti, водитель последнего и еще один человек погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 мая на выезде из Киева, на Брест-Литовском шоссе, грузовик DAF и легковушка Volkswagen Passat столкнулись на встречной полосе, после чего машины взорвались и загорелись. Жертвами автокатастрофы стали три человека.