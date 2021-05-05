На Одесщине перевернулась лодка с пограничниками: началась поисковая операция. Фото и видео

В Одесской области во время патрулирования на озере Тудорово перевернулась моторная лодка с работниками Государственной пограничной службы Украины. Троим из них удалось спастись, а четвертый мужчина пропал.

Как сообщили на странице ГПСУ в Facebook, инцидент произошел около 16:00. Трое пограничников смогли добраться до берега, один из них вытаскивал побратима на себе. Все они получили переохлаждение, а один из мужчин – еще и травмы ног. Им была оказана медицинская помощь.

К поискам четвертого пограничника привлекли работников близлежащих подразделений ГПСУ, сотрудников сектора водной полиции Одесского районного управления, рыбаков, водолазов ГСЧС. Мужчину начали разыскивать и с воздуха с помощью вертолета.

По состоянию на 20:40 поиски пропавшего пограничника продолжались. Причины происшествия устанавливаются, назначено служебное расследование. О том, что случилось на озере, сообщили органам прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Полтавой у плотины 11 апреля перевернулась лодка с тремя мужчинами. Спасатели нашли тела двух погибших, поиски еще одного продолжались на следующий день и закончились трагическим известием. Впоследствии выяснилось, что жертвами несчастного случая оказались сотрудники местной ОГА.