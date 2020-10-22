На Одесщине мужчина застрелил 16-летнего брата сожительницы

На Одесщине полицейские задержали жителя Ширяевского района, который после ссоры с сожительницей застрелил из ружья его 16-летнего брата.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

36-летний мужчина пришел с охотничьим ружьем домой к своей сожительнице, с которой накануне поссорился. Во дворе он начал стрельбу. Первым на звуки выстрелов прибежал 16-летний брат женщины. Несколько пуль попали ему в грудь и живот.

Остановился правонарушитель только тогда, когда отец ребенка бросился к нему с кулаками и выхватил оружие. Пострадавшего госпитализировали, однако он умер в реанимации от огнестрельных ранений грудной клетки и брюшной полости.

Пока родственники пытались оказать помощь ребенку, правонарушитель скрылся. Полицейские объявили спецоперацию "Перехват".

Автомобиль злоумышленника разыскали на краю села: он скрыл его в овраге, а сам убежал в поля.

Через несколько часов правоохранители нашли подозреваемого в районном центре, где он искал убежища у знакомых.

Ружье с гильзами изъяли с места происшествия. Пока неизвестно, кто владелец оружия и как оно оказалось у злоумышленника.

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