На Одесщине мужчина зарубил топором воспитательницу детсада и сбежал в другую область. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Расследования
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На Одесщине мужчина зарубил топором воспитательницу детсада и сбежал в другую область. Фото и видео

В Одесской области на территории Нерубайской сельской общины 48-летний мужчина зарубил топором свою соседку – 59-летнюю воспитательницу детского сада. После этого он сбежал в Винницкую область к родственникам, где его задержали правоохранители.

Тело гражданки с признаками насильственной смерти нашла во дворе дома ее 80-летняя мать, пишет "Униан". Убийство произошло во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В ходе расследования полицейские обнаружили топор, который мог быть орудием расправы, и окровавленные вещи. На поиски подозреваемого ушло менее двух суток.

Полиция нашла вероятное орудие убийства.

Задержанный рассказал, что ударил погибшую по голове, когда та красила ворота. Он не смог четко объяснить причину такого поступка.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины – умышленное убийство. По делу назначили ряд экспертиз, включая судебно-психиатрическую. Если в ходе нее подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Мужчине сообщили о подозрении.

По словам местных жителей, у нападавшего есть проблемы с психическим здоровьем. Они рассказали о том, что несколько лет назад мужчина якобы набросился с молотком на человека и смог уйти от ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нежине Черниговской области человек ворвался в одну из квартир и убил ножом 23-летнего парня. Пострадавший на глазах у матери умер за считанные секунды до приезда скорой.

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