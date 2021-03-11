На Одесщине мужчина зарубил топором воспитательницу детсада и сбежал в другую область. Фото и видео

В Одесской области на территории Нерубайской сельской общины 48-летний мужчина зарубил топором свою соседку – 59-летнюю воспитательницу детского сада. После этого он сбежал в Винницкую область к родственникам, где его задержали правоохранители.

Тело гражданки с признаками насильственной смерти нашла во дворе дома ее 80-летняя мать, пишет "Униан". Убийство произошло во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В ходе расследования полицейские обнаружили топор, который мог быть орудием расправы, и окровавленные вещи. На поиски подозреваемого ушло менее двух суток.

Задержанный рассказал, что ударил погибшую по голове, когда та красила ворота. Он не смог четко объяснить причину такого поступка.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины – умышленное убийство. По делу назначили ряд экспертиз, включая судебно-психиатрическую. Если в ходе нее подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По словам местных жителей, у нападавшего есть проблемы с психическим здоровьем. Они рассказали о том, что несколько лет назад мужчина якобы набросился с молотком на человека и смог уйти от ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нежине Черниговской области человек ворвался в одну из квартир и убил ножом 23-летнего парня. Пострадавший на глазах у матери умер за считанные секунды до приезда скорой.