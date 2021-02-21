На Одесщине мужчина умер в вагоне поезда

Движение электрички Одесса Главная – Вапнярка было остановлено из-за смерти одного из пассажиров.

Подробностями происшествия поделились на странице "Жители села Выгода" в Facebook. Как отмечается, после отправки со станции "Усатово" около 11:40 машинист по громкоговорителю объявил, что в одном из вагонов пассажиру стало плохо и ему требуется помощь врачей.

Менее чем через десять минут мужчина умер. Во время движения поезда машинисты вызвали скорую помощь, которая прибыла на станцию "Дачное" (около 22 километров от Одессы). Медики поднялись в вагон и констатировали смерть.

Пассажиров опросили полицейские. По предварительным данным, мужчина умер от сердечного приступа. Он спал, лежа на сиденье электрички, но неожиданно упал на пол без сознания.

Пригородный поезд тронулся со станции "Дачное" в 13:32 в направлении станции "Выгода".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля в Киеве поезд на высокой скорости раздавил легковой автомобиль ВАЗ. Водитель легковушки выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора. Его пассажир погиб на месте. Также сообщалось, что в Днепропетровской области чудом спасли 11-летнего мальчика, который попал под поезд. За жизнь ребенка боролся десяток врачей.