На Одесщине экс-военного заподозрили в работе на 'ДНР'

В Одесской области взяли под стражу бывшего военнослужащего, подозреваемого в проведении разведывательно-подрывных акций в южных регионах и содействии террористической организации "ДНР".

По версии следствия, мужчина информировал "Министерство государственной безопасности ДНР" о деятельности формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Для этого подозреваемый использовал свои связи с бывшими и действующими военнослужащими. Он наладил целую сеть источников необходимой информации, разными способами склоняя знакомых к сотрудничеству.

Полученные таким путем данные о ВСУ мужчина в 2019-2020 годах передавал террористам "ДНР" через мессенджеры. За это он получал денежное вознаграждение. Кроме того, в авто у гражданина обнаружили три корпуса ручных гранат, три запала и реактивную противотанковую гранату.

По подозрению в незаконном обращении с оружием и содействии деятельности террористической организации против экс-военного начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ России, действовавшую на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.