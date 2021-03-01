На Николаевщине взорвался котел в школе: под завалами оказался человек. Фото

В селе Ивановка Очаковского района на Николаевщине 1 марта взорвался твердотопливный котел на территории школы и возник огонь. В результате под завалами железобетонной плиты оказался человек.

Информация о ЧП спасателям поступила в 07:36 в понедельник, сообщает главное управление ГСЧС в области на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что после взрыва помещении котельной возник пожар площадью 2 кв. м, его пожарные быстро ликвидировали.

Попутно выяснилось, что обвалилась железобетонная плита, а под ней находится человек.

Пострадавшим оказался мужчина 1994 г. р. По предварительным данным, у него травмирована голова и нижняя конечность. Медики госпитализировали его в больницу.

"Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работали сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687", – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий взрыва и пожара были привлечены два отделения 22 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего от аварийно-спасательного отряда специального назначения направили спецтехнику.

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