На Николаевщине сын изрезал отца и устроил перестрелку с полицией: много раненных. Видео и фото

В селе Доманевка Николаевской области во время задержания подозреваемого были ранены трое правоохранителей.

В пресс-службе ГУ НПУ в регионе раскрыли детали спецоперации. Отмечается, что силовики прибыли для задержания 36-летнего мужчины, который отрезал своему отцу нос, губы и половой орган.

В ходе спецоперации по задержанию, подозреваемый оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским и забаррикадировался в доме. В результате стрельбы трое были ранены и срочно доставлены в больницу. Двух из них медики спасали на операционном столе. После оказания медпомощи жизни полицейских ничего не угрожает.

Для задержания стрелка, который был одет в бронежилет, привлекли спецназ КОРД. Позже был обыскан дом мужчины. По словам начальника ГУ НП в области Сергея Шайхета, в доме задержанного находились растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем.

Также были найдены устройство ночного видения, нож, балаклава, оружие, патроны, взрывчатые устройства.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали мужчину с отрубленной головой в руке.