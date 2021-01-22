На Николаевщине сын изрезал отца и устроил перестрелку с полицией: много раненных. Видео и фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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На Николаевщине сын изрезал отца и устроил перестрелку с полицией: много раненных. Видео и фото

В селе Доманевка Николаевской области во время задержания подозреваемого были ранены трое правоохранителей.

В пресс-службе ГУ НПУ в регионе раскрыли детали спецоперации. Отмечается, что силовики прибыли для задержания 36-летнего мужчины, который отрезал своему отцу нос, губы и половой орган.

В ходе спецоперации по задержанию, подозреваемый оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским и забаррикадировался в доме. В результате стрельбы трое были ранены и срочно доставлены в больницу. Двух из них медики спасали на операционном столе. После оказания медпомощи жизни полицейских ничего не угрожает.

Полиция на задержании

Для задержания стрелка, который был одет в бронежилет, привлекли спецназ КОРД. Позже был обыскан дом мужчины. По словам начальника ГУ НП в области Сергея Шайхета, в доме задержанного находились растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем.

Также были найдены устройство ночного видения, нож, балаклава, оружие, патроны, взрывчатые устройства.

У стрелка изъяли оружие и патроны

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Задержанный мужчина, устроивший стрельбу
Полиция на месте преступления
Задержания стрелка
Место преступления
Изъятые оружие и боеприпасы
Задержанный стрелок

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали мужчину с отрубленной головой в руке.

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