На Николаевщине столкнулись авто Opel: погибли несовершеннолетние, двое военных пострадали. Фото

В Николаевской области у Первомайска 22 марта в результате столкновения легковых автомобилей погибли двое несовершеннолетних, а еще двое мужчин-военных получили травмы.

Авария произошла примерно в 16:15 на 134 км автодороги Р-75 "Тимкове – Балта – Первомайск – Доманевка – Александровка. О ней сообщил Первомайский отдел полиции ГУНП в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что в ДТП столкнулись Opel Astra, за рулем которого находился 16-летний парень, и Opel Zafira под управлением военного.

В результате аварии погибли водитель первой легковушки и его пассажир-ровесник. А 40-летний водитель Opel Zafira и 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения. Двух пострадавших спасатели с помощью специального оборудования деблокировали из авто и передали медикам.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического случая на дороге. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

В то же время отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанную аварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (050) 013-01-48, 102.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Коростышев на Житомирщине ночью 22 марта Volkswagen с пассажирами на скорости зацепил попутный Chevrolet и влетел в прицеп фуры на обочине. В результате аварии погибли три человека, среди которых подросток.