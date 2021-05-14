На Николаевщине произошла стрельба: полиция ввела спецоперацию. Фото

На Николаевщине в селе Новоингулка произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. Из-за происшествия была введена специальная полицейская операция.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, предварительно установлено, что конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан, в ходе которого началась стрельба. Ранения получили двое мужчин, 30-ти и 53-х годов, с обеих сторон конфликта.

Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги. Полицейские изъяли оружие – карабин.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по розыску всех лиц, причастных к указанному преступлению и установления обстоятельств стрельбы.

По данному факту следователи проводят расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство с применением оружия" и по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве 17-летний парень подозревается в убийстве 38-летнего мужчины.