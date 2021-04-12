На Николаевщине похоронили юного воина ВСУ, который рвался на передовую. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Похороны воина ВСУ

На Николаевщине 12 апреля провели в последний путь 22-летнего воина Вооруженных сил Украины Дениса Юшко, который погиб от пули снайпера.

Церемонию прощания с Героем показали в сюжете "5 канала". Отдать последний долг ему пришли побратимы, командиры, друзья, близкие и просто неравнодушные граждане (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Флаг с гроба Дениса Юшко вручили его родным
Дениса Юшко похоронили в родном селе Новобогдановка
Траурная церемония прощания с погибшим морпехом ВСУ
На Николаевщине попрощались с Денисом Юшко
Отдать последний долг Уху пришли побратимы-морпехи

Жизнь защитника оборвалась 8 апреля вблизи поселка Водяное. Он получил смертельное огнестрельное ранение в голову. Юноша нес службу в рядах 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, куда попал в 2019 году.

Сначала парень проходил срочную службу, однако, не дожидаясь ее окончания, подписал контракт с ВСУ. Он хотел полноценно воевать и не оставаться в тылу. Срочников же, как известно, не отправляют на передовую.

По словам его боевых побратимов, несмотря на юный возраст, Юшко добросовестно служил Родине. Воин погиб на боевом посту.

Морпехи в трауре за погибшим побратимом Денисом Юшко
Побратимы склонились на колени перед гробом Героя
Денису Юшко было лишь 22 года
У Дениса Юшко осталась девушка и сын
Морпехи ВСУ становились на колени перед гробом Героя

"Дружелюбный, всегда выполнял свои обязанности, никогда не спорил ни с побратимами, ни с командиром. Если была поставлена задача, сразу шел и исполнял. Как воин он молодец", – поделился воспоминаниями о погибшем старшина 36 бригады Сергей Лейбак.

Прощание с Юшко началось утром на проспекте Героев Украины, 60 в Николаеве – на плацу воинской части А2802. Затем гроб с телом Героя доставили в родное село Новобогдановка, где в парке Победы все желающие также пришли поклониться ему.

А жители села Радсад, через которое ехал траурный кортеж, организовались и вышли, чтобы провести воина "живым коридором", пишут "НикВести".

Последний покой Юшко нашел в родном селе Новобогдановке. У него остался маленький сын и девушка.

Гроб Дениса Юшко морпехи несли на руках
Гроб Героя покрыли Государственным Флагом Украины

По информации "Суспільного", Юшко стал четвертой потерей 36 бригады с начала 2021 года. Ранее на фронте погибли Александр Отрепьев, Сергей Моисеенко и Андрей Грабарь.

Фото с прощания с воином обнародовала и пресс-служба его родной бригады в Facebook. "Погиб, будучи верным военной присяге. С честью до конца выполнил свой служебный долг, отдав за мир в Украине самое ценное – собственную жизнь", – написали побратимы.

Известно, что Юшко с детства был сиротой: в 5 лет, он потерял отца, а в 9 – маму. Его воспитывали бабушка, дедушка и дядя. Впрочем парень очень мечтал о собственной семье. Недавно у него родился сын от любимой девушки, с которой защитник снимал жилье в Николаеве. 31 мая погибшему должно было исполниться 23 года.

36 бриигада ВСУ

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