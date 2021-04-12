На Николаевщине похоронили юного воина ВСУ, который рвался на передовую. Фото и видео

На Николаевщине 12 апреля провели в последний путь 22-летнего воина Вооруженных сил Украины Дениса Юшко, который погиб от пули снайпера.

Церемонию прощания с Героем показали в сюжете "5 канала". Отдать последний долг ему пришли побратимы, командиры, друзья, близкие и просто неравнодушные граждане (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жизнь защитника оборвалась 8 апреля вблизи поселка Водяное. Он получил смертельное огнестрельное ранение в голову. Юноша нес службу в рядах 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, куда попал в 2019 году.

Сначала парень проходил срочную службу, однако, не дожидаясь ее окончания, подписал контракт с ВСУ. Он хотел полноценно воевать и не оставаться в тылу. Срочников же, как известно, не отправляют на передовую.

По словам его боевых побратимов, несмотря на юный возраст, Юшко добросовестно служил Родине. Воин погиб на боевом посту.

"Дружелюбный, всегда выполнял свои обязанности, никогда не спорил ни с побратимами, ни с командиром. Если была поставлена задача, сразу шел и исполнял. Как воин он молодец", – поделился воспоминаниями о погибшем старшина 36 бригады Сергей Лейбак.

Прощание с Юшко началось утром на проспекте Героев Украины, 60 в Николаеве – на плацу воинской части А2802. Затем гроб с телом Героя доставили в родное село Новобогдановка, где в парке Победы все желающие также пришли поклониться ему.

А жители села Радсад, через которое ехал траурный кортеж, организовались и вышли, чтобы провести воина "живым коридором", пишут "НикВести".

Последний покой Юшко нашел в родном селе Новобогдановке. У него остался маленький сын и девушка.

По информации "Суспільного", Юшко стал четвертой потерей 36 бригады с начала 2021 года. Ранее на фронте погибли Александр Отрепьев, Сергей Моисеенко и Андрей Грабарь.

Фото с прощания с воином обнародовала и пресс-служба его родной бригады в Facebook. "Погиб, будучи верным военной присяге. С честью до конца выполнил свой служебный долг, отдав за мир в Украине самое ценное – собственную жизнь", – написали побратимы.

Известно, что Юшко с детства был сиротой: в 5 лет, он потерял отца, а в 9 – маму. Его воспитывали бабушка, дедушка и дядя. Впрочем парень очень мечтал о собственной семье. Недавно у него родился сын от любимой девушки, с которой защитник снимал жилье в Николаеве. 31 мая погибшему должно было исполниться 23 года.

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