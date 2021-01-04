На Николаевщине мужчина уцелел в ДТП и сразу же погиб под колесами другого авто

В Николаевской области 27-летний водитель Mitsubishi Lancer попал в ДТП, въехав в дерево. Он оставил авто и пошел к населенному пункту, где по дороге его сбил автомобиль.

От полученных травм мужчина погиб на месте аварии, а ее виновник скрылся. Трагедия произошла 3 января на пересечении улиц Космонавтов и Троицкой в Ингульском районе, информирует ГУ Нацполиции в области.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, столкнувшись с деревом. Он направился в сторону села Мешково-Погорелово – там в районе заправочной станции на проходной части попал под колеса Audi A6 под управлением 39-летнего местного жителя.

Отмечается, что через некоторое время виновник вернулся на место совершения смертельной аварии уже на другом автомобиле.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители. В рамках следствия назначен ряд экспертиз, в том числе на определение состояния опьянения Audi A6.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть". Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо количество ДТП в 2020 году в Украине, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также их жертв.