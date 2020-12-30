На Николаевщине маршрутка с пассажирами упала в бассейн

На Николаевщине маршрутка с пассажирами съехала с дороги, сбила забор частного дома и упала в бассейн.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции Николаевской области. Инцидент произошел 29 декабря в селе Подлесное.

За рулем маршрутного автобуса, следовавшего рейсом Новая Одесса – Сафроновка, находился 65-летний водитель. По информации правоохранителей, он не справился с управлением.

Транспортное средство съехало с дороги, врезалось в забор частного домовладения и упало в пустой бассейн.

В салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Травмы получили 59-летний мужчина и 61-летняя женщина.

По информации ТСН, пострадавший мужчина выпал из салона маршрутки и ударился о камни.

Среди пассажиров было трое детей, они не пострадали.

Водитель транспортного средства заявил, что авария произошла из-за отказа тормозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Полтавой в среду, 30 декабря, в селе Нехвороща в ДТП попал школьный автобус, в котором находились девять детей, трое взрослых и водитель. В аварии пострадала 15-летняя девочка и 57-летний мужчина.