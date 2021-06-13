На Николаевщине люди пострадали во время катания на аттракционе. Фото и видео

В ночь на воскресенье, 13 июня, в городе Вознесенск Николаевской области на аттракционе во время катания открылись крепления безопасности и поднялась ограда. В результате этого три человека получили ушибы, а один мужчина порезал руку, когда разбил стекло кабины кассы, пытаясь остановить карусель.

На данный момент жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как пишет "Вознесенский вестник" в Facebook, через несколько секунд после запуска автоматика на аттракционе дала сбой из-за неосмотрительности оператора оборудования. Сначала стали открываться крепления безопасности, а затем поднялась ограда, об которую начал биться "маятник" с людьми.

Видео дня

Отмечается, что после происшествия свидетели начали самостоятельно освобождать пострадавших. Кроме того, оператор и девушка-кассир исчезли – на данный момент их разыскивает полиция.

Напомним, ранее в Алматы (Казахстан) ребенок выпал с аттракциона "Рогатка" в парке на горе Кок-Тобе и получил тяжелые травмы. Мальчик совершил прыжок и в этот момент крепления ослабли. Видео падения появилось в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Джизаке (Узбекистан) в парке "Истиклол" аттракцион сломался и упал прямо во время движения, в этот момент на нем находились люди.