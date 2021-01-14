На Николаевщине из колонии сбежали рецидивисты: фото и приметы

Из Казанковской исправительной колонии №93, что в Николаевской области, утром 13 января совершили побег двое опасных заключенных. Рецидивисты находились под стражей в участке социальной реабилитации.

Отмечается, что оба сбежали во время ухудшения погоды, когда прошел снег. Правоохранители объявили их в розыск, сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на информацию от администрации учреждения.

Один из сбежавших – 37-летний Руслан Шевченко, на счету которого (начиная с 2006 года) шесть судимостей за кражи и грабеж. Его приговаривали к трем условным срокам и один раз отпустили по амнистии.

В 2018 году за кражу Шевченко получил 4 года заключения, два из которых отбывал в Казанковской колонии. Родственники сбежавшего живут в Вознесенске.

Приметы разыскиваемого Руслана Шевченко:

рост 183 сантиметра, худощавый, волосы с проседью, глаза карие, большой нос;

предплечья и частично кисти рук в татуировках – изображения черепа, карт, короны;

был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, белые кроссовки и темную кепку.

Вместе с ним из колонии сбежал 32-летний Сергей Бойков. У него девять судимостей, первую из которых он получил в 12 лет за хулиганство, пробыл год в тюрьме с отсрочкой. В 16 лет парень получил условный срок за кражу. Еще его задерживали за грабеж, нарушение правил административного надзора и разбой.

Бойков получил условно-досрочное освобождение, а в 2018 году его тюремный срок сократили из-за "закона Савченко". В Казанковской колонии он находился с 2019 года, отбывая 3 года наказания за кражу и подделку документов. Его родственники живут в Николаеве.

Приметы разыскиваемого Сергея Бойко:

рост 189 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза;

имеет татуировки на кистях рук;

был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, черные кроссовки, темную кепку.

Тех, кто имеют информацию о сбежавших, просят обратиться по телефонам: 0968182355, 0938358960, 0969731686, 0979193575.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре из Житомирской колонии сбежал 20-летний парень, который отбывал наказание за кражу.