На Николаевщине двое подростков до смерти избили мужчину

В городе Новый Буг Николаевской области двое несовершеннолетних, якобы из-за конфликта, до смерти избили 32-летнего мужчину.

Инцидент произошел 18 октября, тело местного жителя с многочисленными следами избиения было обнаружено на стадионе. Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в области.

Отмечается, что лица злоумышленников правоохранители установили в течение нескольких часов – ими оказались двое жителей райцентра 16 и 17 лет.

Полицейским несовершеннолетние заявили, мол, между ними и погибшим возник конфликт, в ходе которого они нанесли потерпевшему телесные повреждения.

Сведения о событии были внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По согласованию с местной прокуратурой следователи задержали несовершеннолетних в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобелозерском районе Запорожской области мужчина во время семейной ссоры избил до смерти свою молодую жену. Врачи в течение 12 часов боролись за жизнь женщины.