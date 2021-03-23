На Николаевщине депутат стрелял в человека

В Николаевской области 22 марта депутат местной объединенной территориально общины (ОТО) ранил человека из травматического оружия.

Инцидент произошел возле железнодорожного переезда у поселка Бандурка, что под Первомайском, сообщается на сайте Главного управления Нацполиции Николаевщины.

По данным правоохранителей, у 46-летнего депутата одной из ОТО возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания за спиленное дерево.

"Во время стычки, защищаясь, гражданин достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин", – сказано в сообщении.

В результате ранение получил 44-летний житель района.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК. Правоохранители изъяли пистолет, назначена экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта суд в Киевской области оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении человека в декабре 2016 года.