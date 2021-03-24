На Николаевщине 19-летнего парня убило бетонной плитой. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1,3 т.
На Николаевщине 19-летнего парня убило бетонной плитой. Фото

В Николаевской области двух человек привалило железобетонной плитой, в результате чего один из них погиб, а второго госпитализировали.

Трагедия произошла 23 марта в поселке городского типа Казанка недалеко от Кривого Рога, сообщается на сайте ГСЧС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что погибший – 19-летний парень. Чтобы достать его тело из-под обломков пришлось применить спецтехнику – гидравлический инструмент, бензорез и автокран с погрузчик.

Спасатели применили специнструмент, чтобы достать тело погибшего.

Также пострадал мужчина 1960 года рождения, он получил многочисленные тяжкие травмы.

Спасатели уточнили, что обрушение произошло во время разбора здания, которое уже не эксплуатируется.

Трагедия произошла в Казанке .

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 18 марта на строительной площадке жилого комплекса произошел взрыв, в результате которого пострадал сварщик.

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