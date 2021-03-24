На Николаевщине 19-летнего парня убило бетонной плитой. Фото

В Николаевской области двух человек привалило железобетонной плитой, в результате чего один из них погиб, а второго госпитализировали.

Трагедия произошла 23 марта в поселке городского типа Казанка недалеко от Кривого Рога, сообщается на сайте ГСЧС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что погибший – 19-летний парень. Чтобы достать его тело из-под обломков пришлось применить спецтехнику – гидравлический инструмент, бензорез и автокран с погрузчик.

Также пострадал мужчина 1960 года рождения, он получил многочисленные тяжкие травмы.

Спасатели уточнили, что обрушение произошло во время разбора здания, которое уже не эксплуатируется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 18 марта на строительной площадке жилого комплекса произошел взрыв, в результате которого пострадал сварщик.