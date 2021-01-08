На Николаевщине поймали 16-летнего, подозреваемого в изнасиловании 35-летней женщины

В Николаевской области в Рождество (7 января) изнасиловали 35-летнюю женщину.

Потерпевшая сообщила правоохранителям, что над ней надругался 16-летний парень, пока она спала. Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Жительница Первомайска обратилась к копам в четверг. Она рассказала, что вечером отдыхала в развлекательном заведении, где познакомилась с парнями. Вместе они выпивали. Новые знакомые предложили женщине пойти домой, чтобы продолжить застолье там.

В доме женщина уснула и, по ее словам, один из парней ее изнасиловал. Проснувшись, потерпевшая поняла, что произошло и обратилась за помощью к полицейским.

Личность 16-летнего злоумышленника уже установили, парня доставили в участок. Полицейские назначили проведение необходимых экспертиз.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 152 УК (изнасилование). Если вину несовершеннолетнего докажут в суде, он может сесть в тюрьму на срок от семи до 12 лет.

"В ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения", – добавили в полиции.

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