Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий.

Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то как ответственный гражданин, я обязан принять данное предложение.

По сути этим предложением они признали справедливость моей критики в адрес Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана о критической ситуации в сфере обороны и безопасности, и хотят исправить ситуацию.

Безусловно, я понимаю также, что назначить меня на должность хотят, чтобы я прекратил писать правду. Основных причин две:

1. Вчера на комитете по обороне ВР заслушали командира спецподразделения ГУР Минобороны, проводившего операцию по задержанию "вагнеровцев", и вопросы ему задавали по моим статьям, и офицер подтвердил достоверность изложенных мною фактов. Дело "вагнеровцев" закрыть не получается, и оно будет иметь ход, как и другие проваленные спецоперации ГУР МО. А именно я начал об этом писать, с моих статей это дело стартовало.

2. В Минобороны надвигается коллапс. В этом году до сих пор не израсходованы десятки миллиардов гривен, которые должны были пойти на обеспечение армии. Не израсходованы государственные гарантии на закупку техники, не израсходованы средства на материально-техническое обеспечение войск по топливу (из-за этого страшный дефицит), по питанию, по вещевому обеспечению. Провалены многие программы Гособоронзаказа-2020. С 1 января вступает в силу новый закон о госзакупках, но МО к нему не готово - не приняты десятки нормативных актов, которые бы позволили имплементировать данный закон, и значит с Нового года будут сорваны все закупки вообще. То есть впереди у министра Тарана и его замов - многие уголовные дела, и следующая власть их, конечно, не пощадит, надо спасаться.

А теперь по сути предложения:

"Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики".

Поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может мне гарантировать какую-либо из этих должностей, иначе это будет в чистом виде коррупция.

Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами, которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра.

Вот моя программа, что делать сейчас для спасения ситуации в Минобороны:

1. Провести расследование по фактам провала спецопераций Минобороны, и возможного наличия российских шпионов в секторе обороны нашей страны, чтобы Генпрокуратура и Государственное бюро расследований как можно скорее опубликовали выводы по расследованию провальных спецопераций.

2. Провести аудит действий за 2020-й год в финансовой сфере, и установить причины срыва Гособоронзаказа и не использования государственных гарантий, провала финансирования закупок вооружений, топлива, провала ракетной программы, программ управления войсками, снабжения и программ материально-технического обеспечения войск. Привлечь к анализу результатов аудита ряд независимых экспертов общественных организаций.

3. Разработка военной доктрины - целей и задач, стратегии и тактики действий, на которых должно быть основано реалистичное оборонное планирование на 2021-й год с привлечением государственных экспертов, гражданских экспертов, экспертов миссии НАТО. Посмотрите с чего начинал Израиль - доктрина Хаима Ласкова была изложена на одной странице, они начинали с этой базы.

4. Создание группы военных и гражданских экспертов по изучению боевого опыта войны в Украине, Молдове, Грузии, Ираке, Сирии, Карабахе. Анализ факторов боеспособности и боеготовности войск и подготовка выводов. Тактика и оперативное искусство, внесение изменений в боевые уставы, организационно-штатная структура, система комплектования, боевая подготовка, вооружение, логистика.

5. Создание группы по изменению уставов и нормативной базы ведения боевых действий, боевой подготовки и внутренней службы, из состава действующих и бывших военнослужащих. Цели: максимально упростить порядок несения службы на фронте и пунктах дислокации и в кратчайшие сроки сократить непомерную бумажную и документальную нагрузку, возложенную на командиров частей и подразделений в 10-15 раз. Ограничить количество проверок и запросов со стороны различных органов управления к командирам воинских частей и подразделений в разы. Оценивать боеспособность и боеготовность не по журналам учета, а по результатам боевых действий и по результатам маневров, которые должны планироваться двусторонними, с реалистичным сценарием и подготовленным посредническим аппаратом.

6. Создание экспертных групп с участием действующих сотрудников МО, экспертов, наиболее авторитетных командиров боевых подразделений, командиров ряда добровольческих подразделений, для выработки концепций развития и закупки вооружений и оснащения по основным направлениям:

- Системы управления огнем;

- Системы прицеливания, обнаружения, разведки и целеуказания;

- Системы связи;

- Системы управления войсками;

- Высокоточное оружие;

- Производство боеприпасов;

- Беспилотные боевые системы - воздушные, наземные, морские;

- Артиллерия, минометы, РСЗО, ОТРК;

- Бронетанковая и автомобильная техника;

- Пехотное вооружение;

- Медицинское обеспечение;

- Логистика и обеспечение;

- Базирование войск;

- Образование и воспитание;

- Управление карьерой: система привлечения на долгосрочные контракты мотивированных лидеров в звене сержант-офицер, отвечающих современным критериям боеспособности.

7. Создание группы экспертов по обеспечению равной конкуренции при участии в госзакупках Минобороны. Устранение искусственных преференций для приближенных компаний, выписывание условий конкурсов под конкретные компании, обеспечение максимальной прозрачности планирования и определения технических заданий к закупкам, не связанным с вооружениями.

8. Создание экспертной группы по сокращению избыточных управленческих звеньев и бюрократических структур МО и ВСУ, сокращению военно-административных органов, которые не соответствуют новым документам оборонного планирования.

9. Подготовка программы развития ВСУ, программы развития вооружений ВСУ, Гособоронзаказа, программ развития Минстратегпрома на основе документов оборонного планирования.

10. Реформа территориальной обороны - ТРО должна быть организацией Добровольческих сил, с профессиональной организацией, отбором, подготовкой, но на добровольной основе, согласно той модели, которая реализована в Литве и Эстонии.

11. Обеспечить реальный парламентский контроль с участием комитета по обороне и нацбезопасности Верховной Рады, постоянные двусторонние контакты с парламентом, поскольку многие скандалы, коррупция и неэффективность связаны с отсутствием реальных возможностей народных депутатов влиять на позицию министерства.

12. Реформа Минобороны должна быть интеллектуальным и мобилизационным проектом всей страны, которые объединяет лучшие силы всех граждан для благородного дела - защиты нашей Украины. К организации этой работы необходимо привлечь людей с интеллектом и репутацией, которые являются специалистами в своих сферах. Считаю необходимым проведение регулярное научных и исследовательских конференций для принятия и анализа критического опыта в реформах Минобороны. Для реформы армии необходимы не просто волевые решения - а интеллектуальное лидерство.

В виду вышеизложенного, ожидаю приглашения к министру обороны либо к президенту Украины, чтобы обсудить должность, которая даст мне возможность осуществить все эти системные решения.

По поводу опыта - мне позвонили и написали значительное количество бывших и действующих военнослужащих, волонтеров, экспертов, которые работали либо работают в руководящих структурах Минобороны. Считаю, что только системные действия смогут разрешить тот кризис, который возник в Минобороны, и который меня призывают разрешить. Какие-то отдельные частные решения ничего не исправят.

Рассчитываю на поддержку в обществе, парламенте, министерстве, СНБО, ОП. Сочту за честь послужить народу Украины на посту, который позволяет осуществить комплексные реформы. Так что жду встречу с А.Тараном либо с В.Зеленским, жду предложений, чтобы реализовать данную программу системно. Теперь дело за ними.

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