На месте расстрела Амины Окуевой под Киевом открыли мемориал. Фото и видео

В Глевахе Киевской области 3 декабря открыли мемориал в память о погибшем добровольце АТО Амине Окуевой.

Памятник в виде скалы установлен на месте ее расстрела, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В ведомстве пояснили, что он отлит из бетона, чтобы защитить мемориал от вандалов.

На открытии среди присутствовавших были мать убитой Ирина Каминская, а также заместитель и советник министра внутренних дел.

"Памятник в виде скалы, как на Кавказе. К сожалению, сейчас оттуда невозможно ничего привезти. Памятник стоит на месте, откуда эти подонки стреляли в мою дочь. Я не могу сказать о своей дочери "была", она есть и всегда будет воином. На памятнике надпись из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути к Аллаху"", – сказала Каминская.

Также с речью выступил заместитель главы МВД Антон Геращенко: "Она пошла добровольцем воевать в батальон "Киев-2", она бесстрашный боец, женщина – пример для многих. Горжусь, что знал этого человека. Российские наемники не оставили Амину и ее мужа в покое, они мстили за откровенную проукраинскую позицию".

Геращенко добавил, что главный подозреваемый Игорь Редькин сейчас находится под следствием, а дело готово к передаче в суд.

В свою очередь советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отметил, что Окуева боролась за независимость и Украины, и Ичкерии.

"Сегодня был открыт мемориальный памятный знак на месте гибели настоящего народного Героя Украины, нашего друга и боевой сестры Амины Окуевои. Она навсегда останется символом патриотизма, несгибаемой воли и борьбы за свободу Украины и Ичкерии", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде в Глеваху киллер расстрелял из засады автомобиль, в котором находились добровольцы АТО Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате покушения Окуева погибла.

Национальная полиция Украины 12 января 2020 года заявила о задержании группы киллеров, которых подозревают в совершении этого преступления.

Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин, который является фигурантом еще двух дел об убийствах.

В МВД уточнили, что всего в состав преступной группировки, которую подозревают в убийстве Окуевой, входило семь человек.