На марафоне во Львове умер 23-летний парень: появились новые подробности

23-летний парень, который погиб во Львове во время полумарафона 27 июня, потерял сознание на 21 километре за 200 метров до финиша. Он планировал пробежать дистанцию за 1 час 45 минут.

О деталях трагедии трагедии рассказал Дмитрий Черницкий, генеральный директор Run Ukraine, передает пресс-служба Львовского городского совета. По его словам, результат погибшего на 15 километре был 1 час 15 минут.

При этом, причину смерти парня еще не установили. Черницкий также рассказал, что за шесть лет проведения Львовского полумарафона летальный случай произошел впервые.

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"20 метров от нашего поста была Мальтийская служба, которая сразу оперативно начала проводить реанимационные мероприятия. Через 5 минут прибыла скорая помощь, которая также продолжила оказывать неотложную помощь. Час проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, нашего участника не удалось спасти. Сейчас более детальной информации нам не известно", – отметил он.

По словам Черницкого, на мероприятии работало 13 карет скорой помощи, 33 представителя Мальтийской службы.

"Весь маршрут построен таким образом, чтобы мы всегда могли быстро реагировать и в случае необходимости оказывать помощь", – рассказал гендиректор Run Ukraine.

Он также добавил, что родные погибшего получат финансовую помощь, все участники забега застрахованы.

При этом первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко уточнил, что правоохранительные органы будут выяснять все детали гибели парня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове умер участник международного марафона Евгений Колеров. На дистанции 21,1 км бегун потерял сознание.