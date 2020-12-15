На Майдане во время демонтажа палаток избили трех полицейских

Во время демонтажа палаток в Киеве на Майдане Незалежности группа нетрезвых мужчин избила трех сотрудников полиции.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Правоохранителей госпитализировали с разбитыми лицами и ушибами тела.

В сообщении сказано, что между полицейскими, которые собирались демонтировать палатки и протестующими возникла потасовка. Затем несколько нетрезвых мужчин напали на полицейских и избили их.

Правоохранители уточнили, что в сообщении о проведении акции организаторы не указывали о намерении установить палатки. Это и стало основанием для их демонтажа.

По факту травмирования полицейских начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица правонарушителей.

Напомним, что 15 декабря в Киеве проходит акция протеста "SaveФОП", которое возглавляет Сергей Доротич. За протестами может стоять собственник сети "Эпицентр" Александр Герега. В начале декабря демонстранты несколько дней устраивала митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО.

На Майдане Незалежности в Киеве 15 декабря возобновились стычки с правоохранителями, когда они зачистили площадь от палаток, установленных предпринимателями без согласования.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники протеста пытались установить палатки на Майдане Незалежности еще днем. Тогда также произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали три человека. По данным МВД, одного полицейского ударили по голове, еще 40 получили химические ожоги глаз.

Участники акции выдвигали ультиматум президенту Владимиру Зеленскому с требованием вернуть палатки и позволить установить здесь городок митингующих. Лидер "SaveФОП" Доротич заявил, что демонстранты останутся на Майдане на ночь.