Журналист заявил о пытках на Львовщине браконьерами: привязали к лесовозу и поехали

Близ села Лавочное Сколевского района на Львовщине произошел конфликт между 44-летним местным журналистом Василием Василитиным и работниками лесохозяйства. Последние, как утверждает сотрудник медиа, избили его.

В то же время один из лесорубов заявил, что работник издания "Антикоррупционный вестник" во время схватки выстрелил ему в ногу из травматического пистолета. Конфликт подтвердила пресс-служба полиции Львовской области на официальном сайте.

Местный журналист Владимир Явдик на странице в Facebook описал ситуацию со слов своего коллеги Василитина. Последний рассказал: он остановил лесовоз, представился журналистом и начал снимать видео. Возможно, деревья были срублены незаконно.

Четверо мужчин из-за этого избили журналиста, нанося ему удары по голове. Тот потерял сознание, и злоумышленники обыскали его, забрав мобильный телефон, на который пострадавший вел видеосъемку, и похитив еще 5000 гривен, которые были в чехле.

Работники лесохозяйства, по словам пострадавшего, пытали его: привязали буксировочным поясом к бамперу лесовоза и продолжили избивать, а вскоре завели машину и проехались с привязанным к бамперу человеком.

"Но сразу на дорогу выбежали жители села Лавочное, жена Василия и остановили этот лесовоз", – рассказал коллега журналиста. Нападавшие якобы угрожали местным жителям и не дали им освободить Василитина.

Явдик также показал срубленные лесохозяйством деревья:

Полный пост коллеги избитого журналиста:

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