На Львовщине женщина не справилась с Ford, авто перевернулось: 2 погибших и 3 раненых

Утром 27 июня на трассе в селе Ходорковцы Львовской области 42-летняя женщина за рулем автомобиля "Ford Fusion" не справилась с управлением и машина, выехав на обочину, перевернулась. В салоне вместе с водителем было еще четверо человек, включая одного ребенка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Львовской области, в результате ДТП на месте погибли двое пассажиров: женщина 1953 года рождения и мужчина 1950 года рождения. Еще троих человек и 12-летнюю девочку с места происшествия забрала скорая.

У пострадавших врачи зафиксировали травмы разной степени тяжести. Одну женщину спасатели доставали из автомобиля, распилив деформированный элемент кузова, который зажал ее внутри.

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Причины аварии будет устанавливать следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня, вблизи села Александровка Херсонской области сотрудник ГУ ГСЧС за рулем легкового автомобиля выехал на встречную полосу и устроил ДТП, в результате которого погиб случайный человек.