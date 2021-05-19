На Львовщине затопило город: под водой оказались дома и улицы. Видео
В Червогограде Львовской области из-за обильных дождей произошло затопление подвального помещения больницы и жилых домов. Люди в непогоде не пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе. Также под воду ушли приусадебные участки и некоторые улицы.
Спасатели отметили, что были затоплены 19 приусадебных участков:
в селе Стоянов – 14 приусадебных участков (вода самостоятельно сошла).
в Червонограде затопило подвальное помещение городской больницы, трех жилых дома, пяти приусадебных участков и отдельные улицы города.
В ГСЧС добавили, что откачали 650 куб/м воды, а также отбуксировали семь легковых автомобилей из затопленных улиц.
На данный момент работы по откачке воды продолжаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая в Украине объявили штормовое предупреждение І уровня опасности. Причиной стали опасные метеорологические явления погоды, в частности, сильный ветер.