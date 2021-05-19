На Львовщине затопило город: под водой оказались дома и улицы. Видео

В Червогограде Львовской области из-за обильных дождей произошло затопление подвального помещения больницы и жилых домов. Люди в непогоде не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе. Также под воду ушли приусадебные участки и некоторые улицы.

Спасатели отметили, что были затоплены 19 приусадебных участков:

в селе Стоянов – 14 приусадебных участков (вода самостоятельно сошла).

в Червонограде затопило подвальное помещение городской больницы, трех жилых дома, пяти приусадебных участков и отдельные улицы города.

В ГСЧС добавили, что откачали 650 куб/м воды, а также отбуксировали семь легковых автомобилей из затопленных улиц.

На данный момент работы по откачке воды продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая в Украине объявили штормовое предупреждение І уровня опасности. Причиной стали опасные метеорологические явления погоды, в частности, сильный ветер.