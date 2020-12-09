На Львовщине застрелили известного во время 90-х уголовного авторитета. Фото

В Трускавце застрелили 50-летнего Зиновия Пристая, известного в прошлом уголовного авторитета.

Тело погибшего обнаружили 8 декабря в беседке на территории частного дома, сообщается на сайте Национальной полиции Львовской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

У мужчины было огнестрельное ранение в области груди. Личность убитого установлена, однако правоохранители на называют имя. По данным "24 канала", это Зиновий Пристай, который был уголовным авторитетом в 1990-х годах. Он известен по кличке Бзик.

По факту убийства открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Правоохранители проводят оперативно розыскные мероприятия для установления личности и задержания злоумышленника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смерти известного уголовного авторитета из Харькова Вадима Казарцева по кличке Князь. Он умер в Германии, где лечился от онкологического заболевания.