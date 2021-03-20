На Львовщине задержали мужчину за растление 11-летнего мальчика

Во Львовской области в городе Жолква 63-летнего мужчину подозревают в развращении 11-летнего мальчика. Сообщается, что гражданин мог предлагать несовершеннолетним из неблагополучных семей деньги за такую связь с ним.

Об этом пишет "Zaxid.net" со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру. Ребенок, ставший жертвой действий злоумышленника, рассказал об этом другу, а тот передал своему отцу, который и обратился в полицию.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Решается вопрос насчет сообщения ему о подозрении по ч.2 ст.156 УК Украины – совершение развратных действий в отношении малолетнего. После этого мужчину должны взять под стражу.

Сейчас идет расследование, правоохранители устанавливают личности детей, которые могли пострадать от действий правонарушителя. Кроме того, в полиции проверяют причастность задержанного к подобным преступлениям.

Напомним, в Запорожье полиция задержала насильника 13-летней девушки. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина.

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