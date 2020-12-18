На Львовщине вынесли приговор насильнику собственной дочери

На Львовщине 40-летний мужчина, изнасиловавший собственную 5-летнюю дочь, получил приговор суда.

Об этом пишет VARTA1 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области. Обвиняемого признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Известно, что происшествие произошло на Николаевщине в июне 2018 года. Пьяный злоумышленник в собственном доме изнасиловал дочь, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

В этот же день его задержали правоохранители. Тогда Николаевский районный суд избрал злоумышленнику самую строгую меру пресечения – содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Во время досудебного расследования мужчина находился в Львовской учреждении исполнения наказаний №19.

Расследование проходило под контролем органов прокуратуры Львовской области.

Также во Львове в сентябре 2020 года задержали 46-летнего мужчину по подозрению в причастности минимум к 11 случаям изнасилования несовершеннолетних девочек.

По данным правоохранителей, первые случаи изнасилования и растления девочек 11–14 лет произошли еще до 2005 года, когда львовянин был руководителем неофициального молодежного лагеря.

Многие из первых жертв – тогда дети, а сейчас молодые женщины – не хотели вспоминать давние события. Однако правоохранители собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении 11 преступлений. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что суд в Запорожье освободил из-под стражи 39-летнего Дмитрия Свалова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Бобковой, похищенной с детской площадки в 2015 году.

Такое решение единолично принял судья Шевченковского районного суда Павел Зарютин, воспользовавшись отсутствием двух других судей-членов коллегии, сообщил адвокат потерпевшей стороны Ярослав Гришин.