На Львовщине выдавали фальшивые справки тестов на COVID-19 – СБУ

Во Львовской области предприниматели организовали схему масштабной фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Злоумышленники подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, выполняющих лабораторные исследования.

Как сообщает пресс-служба СБУ, организовали сделку коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. Как дополнительную "услугу" они предлагали клиентам готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом.

"Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину", – добавили в СБУ.

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В общем подделывать документ начали с начала пандемии в 2020 году. За поддельный документ просили от 600 до 800 грн. В течение месяца злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок.

По заключению экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и навредить имиджу Украины на международной арене.

Во время обысков правоохранители изъяли:

официальную документацию;

сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;

поддельные печати;

другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ начала уголовное производство по факту возможного нелегального ввоза в страну вакцины против коронавируса.