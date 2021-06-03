На Львовщине выдавали фальшивые справки тестов на COVID-19 – СБУ

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
1 минута
246
На Львовщине выдавали фальшивые справки тестов на COVID-19 – СБУ

Во Львовской области предприниматели организовали схему масштабной фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Злоумышленники подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, выполняющих лабораторные исследования.

Как сообщает пресс-служба СБУ, организовали сделку коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. Как дополнительную "услугу" они предлагали клиентам готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом.

"Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину", – добавили в СБУ.

Видео дня
На Львовщине выдавали фальшивые справки тестов на COVID-19 – СБУ

В общем подделывать документ начали с начала пандемии в 2020 году. За поддельный документ просили от 600 до 800 грн. В течение месяца злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок.

По заключению экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и навредить имиджу Украины на международной арене.

На Львовщине выдавали фальшивые справки тестов на COVID-19 – СБУ

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • официальную документацию;

  • сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;

  • поддельные печати;

  • другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

На Львовщине выдавали фальшивые справки тестов на COVID-19 – СБУ
На Львовщине выдавали фальшивые справки тестов на COVID-19 – СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ начала уголовное производство по факту возможного нелегального ввоза в страну вакцины против коронавируса.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛьвовКоронавирусСлужба безопасности Украины