На Львовщине военнослужащего насмерть сбил автомобиль: фото с места трагедии

На автодороге "Львов – Самбор – Ужгород" вблизи города Новый Калинов на Львовщине произошло ДТП, в результате которого погиб местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины. Трагедия произошла во вторник, 8 июня, около 16:00.

Отмечается, что по предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля "Фольксваген Джета", житель Львовского района наехал на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В пресс-службе добавили, что уточняют все обстоятельства смертельной аварии.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, погибшему было 49 лет, он был военнослужащим 12-ой отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко, которая базируется в Новом Калинове.

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По словам очевидцев ДТП, удар был очень сильным.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись микроавтобус Volkswagen Т4 и легковой автомобиль ВАЗ 2109. В результате аварии погибли два человека и пострадали еще пять.