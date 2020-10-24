На Львовщине водитель вылетел на встречную и устроил ДТП: много жертв. Фото

Карина Бондаренко Расследования 07:50, 24.10.2020 Обновлено: 07:56, 24.10.2020

В селе Пасеки-Зубрицкие Львовской области вечером 23 октября произошло смертельное ДТП. В результате столкновения "Пежо" и "Рено Сценик" погибли три человека, еще один пострадал.

По предварительной информации, 32-летний водитель львовянин на "Пежо" не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с "Рено", за рулем которого находился 65-летний житель Львова.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте погибли три человека: 73-летняя пассажирка автомобиля "Рено", а также водитель "Пежо" и его 34-летний пассажир. Водителя легковушки "Рено" с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

На Львовщине произошло смертельное ДТП.
Национальная полиция Львовской области
Водитель вылетел на встречную полосу.
Национальная полиция Львовской области
Село Пасеки-Зубрицкие Львовской области.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • 21 октября под Харьковом на Окружной дороге в районе Экопарка столкнулись Toyota Land Cruiser и Lanos. В ДТП погибли мужчина с дочерью, которые ехали в "Ланосе".

  • 19-летнего водителя Тoyota задержали 22 октября. По предварительным данным, в момент ДТП он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

  • водитель Toyota Land Cruiser Дмитрий Габышев, попавший в смертельное ДТП под Харьковом, признал свою вину.

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