На Львовщине водитель вылетел на встречную и устроил ДТП: много жертв. Фото

В селе Пасеки-Зубрицкие Львовской области вечером 23 октября произошло смертельное ДТП. В результате столкновения "Пежо" и "Рено Сценик" погибли три человека, еще один пострадал.

По предварительной информации, 32-летний водитель львовянин на "Пежо" не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с "Рено", за рулем которого находился 65-летний житель Львова.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте погибли три человека: 73-летняя пассажирка автомобиля "Рено", а также водитель "Пежо" и его 34-летний пассажир. Водителя легковушки "Рено" с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

На Львовщине произошло смертельное ДТП. Национальная полиция Львовской области

Водитель вылетел на встречную полосу. Национальная полиция Львовской области

Село Пасеки-Зубрицкие Львовской области. Карты

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