На Львовщине водитель вылетел на встречную и устроил ДТП: много жертв. Фото

В селе Пасеки-Зубрицкие Львовской области вечером 23 октября произошло смертельное ДТП. В результате столкновения "Пежо" и "Рено Сценик" погибли три человека, еще один пострадал.

По предварительной информации, 32-летний водитель львовянин на "Пежо" не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с "Рено", за рулем которого находился 65-летний житель Львова.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте погибли три человека: 73-летняя пассажирка автомобиля "Рено", а также водитель "Пежо" и его 34-летний пассажир. Водителя легковушки "Рено" с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

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