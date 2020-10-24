На Львовщине водитель вылетел на встречную и устроил ДТП: много жертв. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
2,7 т.

  • Мужчина за рулем "Пежо" не справился с управлением, он погиб

  • Водителя легковушки "Рено" с травмами доставили в больницу

  • Виновнику ДТП грозит до десяти лет лишения свободы

На Львовщине водитель вылетел на встречную и устроил ДТП

В селе Пасеки-Зубрицкие Львовской области вечером 23 октября произошло смертельное ДТП. В результате столкновения "Пежо" и "Рено Сценик" погибли три человека, еще один пострадал.

По предварительной информации, 32-летний водитель львовянин на "Пежо" не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с "Рено", за рулем которого находился 65-летний житель Львова.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте погибли три человека: 73-летняя пассажирка автомобиля "Рено", а также водитель "Пежо" и его 34-летний пассажир. Водителя легковушки "Рено" с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

На Львовщине произошло смертельное ДТП.
Водитель вылетел на встречную полосу.
Село Пасеки-Зубрицкие Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

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  • 19-летнего водителя Тoyota задержали 22 октября. По предварительным данным, в момент ДТП он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

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